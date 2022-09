Anderlecht slikt eerste tegengoals in Genk maar blijft winnen

Anderlecht had tot hiertoe nog geen steek laten vallen, maar op het veld van Genk was het even schrikken voor paars-wit. Petry bracht de thuisploeg op voorsprong. Het was de eerste keer dat de doelvrouw van Anderlecht, dat is sinds kort Duijzer, zich dit seizoen moest omdraaien.

Maar daarna nam Anderlecht toch weer de bovenhand met goals van Minnaert, Wijnants en Thornton. Aan de rust had paars-wit zo weer een mooie bonus.

Maar Genk bleef knokken en Vandersanden zorgde toch opnieuw voor de aansluitingstreffer. Maar net voor het einde nam Anderlecht dankzij Thornton opnieuw wat meer afstand. Met 15 op 15 is Anderlecht nu leider in de competitie, maar OH Leuven kan dit weekend nog langzij komen.

Ook Zulte Waregem draait verrassend mee bovenaan. Het won ook al een 5e keer dit seizoen, maar heeft wel een match meer gespeeld dan de andere clubs bovenin.