Vrouwen Standard kunnen tegen nieuwkomer KV Mechelen eerste zege boeken

KV Mechelen debuteerde knap in de Lotto Super League met een eerste overwinning, maar tot nu toe kreeg die driepunter geen vervolg. Ook tegen Standard trok het aan het kortste eind.





Halfweg stond Standard al 2-0 voor met dank aan Merkelbach en Gelders. Na de pauze konden de bezoekers hun voorsprong nog eens verdubbelen met Van Eynde en Fon.

De eerste zege van het seizoen was meer dan welkom voor Standard, dat met 1 op 9 aan het seizoen was begonnen. Met de driepunter springt het voor het eerst in de top 6.