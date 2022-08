De vrouwen van OH Leuven verpletteren White Star Woluwe met 8-0

Door het gelijkspel van Club Brugge eerder vanmiddag en het vrije competitieweekend van Anderlecht (zij spelen zondag in de Champions League) is OH Leuven (voorlopig) de enige ploeg die met 6 op 6 kan pronken.

KV Mechelen haakt af: het verloor op de valreep met 0-1 van Zulte Waregem.

Doelpunten: 5’ Van Kerkhoven (1-0), 15’ Detruyer (2-0), 26’ Eurlings (3-0, strafschop), 35’ Detruyer (4-0), 46’ Detruyer (5-0), 73’ Van Dijk (6-0, strafschop), 78’ Eurlings (7-0), 80’ Van Dijk (8-0)