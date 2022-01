Vrouwen van Anderlecht winnen voorsmaakje van bekerfinale en zetten OH Leuven onder druk

Afgelopen weekend wisten Standard en Anderlecht zich nog te plaatsen voor de bekerfinale, op de eerste speeldag na de winterstop kregen we al een voorsmaakje van die finale.

De onvermijdelijke Tessa Wullaert zette Anderlecht vroeg in de match in een zetel, nadat een fout was gefloten op de rand van het strafschopgebied en de topschutter van paars-wit vanaf elf meter mocht aanleggen.

Standard kreeg zeker ook zijn kansen, met onder meer een poging van Janssens op de lat, maar toch was het Michelle Colson die het Luikse boek definitief sloot in de slotfase.

Met de zege komt Anderlecht tot op 1 punt van leider OH Leuven, wiens match tegen Zulte Waregem is uitgesteld.