Club YLA kan kunstje uit heenronde niet herhalen tegen Anderlecht

Anderlecht had in de heenronde wat tijd nodig om onder stoom te komen en daar kon Club YLA toen van profiteren. Vandaag waren de rollen omgekeerd. Paars-wit heeft de voorbije matchen vertrouwen getankt en toonde dat ook op een besneeuwd terrein in Tubeke.

Na een dik kwartier spelen kwam Anderlecht op voorsprong. Na een hoekschop kon Colson afwerken. Tessa Wullaert pikte ook opnieuw haar doelpuntje mee. Ze liet Schamp geen kans vanaf de stip: 2-0.

De Brugse doelvrouw moest zich op het uur nog eens omdraaien. De partij was al lang gespeeld en dus werd de penaltytreffer van Matavkova in minuut 88 niet meer dan een voetnoot. Paars-wit springt opnieuw over OHL naar de leidersplaats. De Leuvenaars spelen morgen nog op het veld van Standard.