OH Leuven blijft foutloos tegen Aalst, Club YLA zet Woluwe makkelijk opzij

OHL incasseerde op speeldag 10 een pijnlijke nederlaag tegen Gent. Op het veld van Aalst moest er dus iets rechtgezet worden. De bezoekers begonnen fluks aan de wedstrijd met veel aanvallende intenties in het openingskwartier.

De aanvalslust van Leuven werd in minuut 17 beloond. Marie Detruyer scoorde de openingstreffer, die meteen ook de eindstand was in een zakelijke partij. Met 3 punten op zak springt OHL opnieuw over Anderlecht. De leider in de Super League telt 28 punten.

Voor Club YLA kon de wedstrijd niet slechter beginnen. Al na 1 minuut keken de Brugse vrouwen tegen een achterstand aan. Toch zakte de moed niet in de schoenen bij de thuisploeg. Op het halfuur zette Matavkova en Temmerman de scheve situatie helemaal recht.

Celien Guns legde de wedstrijd in een beslissende plooi. Met een goede 3-1-overwinning sluit Club weer aan bij de top. YLA volgt met 25 punten op 3 stuks van Leuven, de achterstand op Anderlecht telt slechts 2 punten.