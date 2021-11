Anderlecht-vrouwen wippen naar leidersplaats na zege in Charleroi

Na vijf speeldagen had landskampioen Anderlecht al twee verliespartijen achter de rug. Niet de seizoensstart waar ze in Brussel op gehoopt hadden, maar zes speeldagen later is de hemel boven het Astridpark opnieuw helemaal opgeklaard.

In Charleroi boekte Anderlecht al zijn zesde competitiezege op rij. Na de pauze konden de bezoekers het verschil maken, dankzij doelpunten van Colson vlak na de rust en Maximus diep in het slot.

Anderlecht wipt zo opnieuw over OHL naar de leidersplaats in de Super League, al moeten de Leuvenaars morgen wel nog in actie komen. Als het wint op het veld van Eendracht Aalst neemt het de scepter weer over van RSCA.