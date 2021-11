Club YLA ziet Anderlecht weglopen na nieuw puntenverlies tegen Standard

Club YLA, de vrouwelijke evenknie van Club Brugge, zakt met mondjesmaat terug in het klassement. Na een regeerperiode met 21 op 21 viel het vandaag met 1 op 9 terug naar een eenzame derde plek.

Vorige week verloren Minnaert en co al verrassend tegen AA Gent en leider OH Leuven. Het werd respectievelijk 3-1 en 3-0. Ook dit weekend liep het mis voor de seizoensrevelatie. Op het veld van Standard kwam het niet verder dan 2-2.

Het had ook erger kunnen aflopen voor Club YLA. Sterspeelster Marie Minnaert wachtte tot de 88e minuut om de 2-2 in het mandje te leggen. Jody Vangheluwe was de andere doelpuntenmaakster bij Club (1-1).