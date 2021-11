AA Gent smeert de vrouwen van Club Brugge een eerste nederlaag aan

Club Brugge ging de voorbije weken als een wervelwind tekeer in onze nationale vrouwencompetitie. 7 speeldagen, 7 overwinningen: het Brugse rapport oogde perfect.

Tot vanmiddag, want AA Gent was in eigen huis te sterk voor de vrouwen van Club Brugge.

Club kon dankzij Guns kort na de pauze de aansluitingstreffer scoren, maar AA Gent gaf de zege niet uit handen: 3-1.

In de stand moet Club de leiding laten aan OH Leuven. Dinsdag staat de onderlinge ontmoeting op het programma met de herfsttitel als inzet.