Club YLA blijft met 5-0-demonstratie en 21 op 21 overtuigen in Super League

In het zog van leider Club YLA blijven de vrouwen van OH Leuven meeglippen. In eigen huis grepen ze Genk vandaag meteen bij de keel.

Na een kwartier spelen keken de blauwhemden al tegen een 2-0-achterstand aan. Leuven speelde de wedstrijd volwassen uit en hijgt zo (met 19 punten) nog steeds in de nek van seizoensrevelatie Club YLA.