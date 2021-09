Club YLA zet ongeslagen reeks verder met stunt tegen landskampioen Anderlecht

De voorbije jaren was Anderlecht heer en meester in het Belgische vrouwenvoetbal, maar een kwaliteitsinjectie bij de rest van de clubs én wat vertrekkers bij paars-wit zou dit jaar voor vuurwerk moeten zorgen in de Super League.



De vrouwen van Club Brugge zijn er vandaag - op de derde speeldag - al meteen in geslaagd om dat vuur aan de schenen van de landskampioen te leggen.

Beide ploegen sloten de eerste felbevochten helft van die wedstrijd, na doelpunten van Esther Buabadi en Amber Maximus, nog met een 1-1-gelijkspel af.

Na de pauze was het nagelbijtend afwachten tot de 84e minuut vooraleer Ludmila Matavkova - met een afstandsschot - voor de 2-1-eindstand zorgde.

Club YLA zet zo hun zegereeks met een knappe 9 op 9 verder. Anderlecht is meteen op achtervolgen aangewezen en blijft met 3 op 6 achter.