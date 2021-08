Kampioen Anderlecht begint verschroeiend aan seizoen met 7-0 tegen Charleroi

Laat er geen twijfel over bestaan: Anderlecht is vastberaden om ook onder de nieuwe coach Johan Walem de landstitel te veroveren. Dat heeft het tegen Charleroi meteen duidelijk gemaakt.

Noémie Gelders, die na 4 seizoenen bij Standard weer in Brussel is beland, opende het doelpuntenfeest in het Lotto Park. Tessa Wullaert nam gretig over en ramde er nog voor de rust drie binnen, een zuivere hattrick.

Ook na de pauze viel de doelpuntenmachine niet stil. Amber Maximus trof twee keer raak, Mariam Toloba zette de kers op de taart met een heerlijk schot. Een verschroeiende start van de landskampioen, een mooie opener voor Walem.