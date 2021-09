Wullaert is van goudwaarde voor Anderlecht met goal in de 92e minuut

Anderlecht en Genk waren beide met 6 op 9 aan de competitie begonnen. De pletwals die paars-wit vorig seizoen was in de Super League zagen we ook op het veld van Genk niet. De thuisploeg kwam zelfs via Gwen Duijsters op voorsprong.

Maar na de rust draaide Anderlecht de rollen alsnog om. Wullaert maakt iets na het uur gelijk, om vervolgens in de extra tijd tot matchwinnaar gekroond te worden.

Anderlecht wipt zo naar de 3e plaats in de stand, na OH Leuven en het foutloze Club Brugge. Zondag staat OHL-Anderlecht op het programma.