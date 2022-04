LIVE: Anderlecht een stap dichter bij titel na mooie openingsgoal Vatafu

20:21 eerste helft, 20 uur 21. Kopbal van de lijn gehaald. OHL komt niet in zijn spel en geraakt zo niet uit de omknelling van de bezoekers. Een kopbal van Tison wordt van de lijn gehaald. . Kopbal van de lijn gehaald OHL komt niet in zijn spel en geraakt zo niet uit de omknelling van de bezoekers. Een kopbal van Tison wordt van de lijn gehaald.

20:17 eerste helft, 20 uur 17. Anderlecht blijft komen. Bijna staat het 2-0. Wullaert zet voor, maar Gelders kan de bal net niet goed beroeren. . Anderlecht blijft komen Bijna staat het 2-0. Wullaert zet voor, maar Gelders kan de bal net niet goed beroeren.

20:13 eerste helft, 20 uur 13. Anderlecht een stap dichter bij de titel. Anderlecht staat op voorsprong. Wullaert legt simpel breed naar dze kleine Stefania Vatafu. Niemand bij OHL ruikt gevaar, maar Vatafu pakt uit met een prachtig afstandsschot. De bal vliegt weg van doelvrouw Claes, die kansloos is. Het is nog maar de tweede goal van het seizoen voor nummer tien van paars-wit. . Anderlecht een stap dichter bij de titel Anderlecht staat op voorsprong. Wullaert legt simpel breed naar dze kleine Stefania Vatafu. Niemand bij OHL ruikt gevaar, maar Vatafu pakt uit met een prachtig afstandsschot. De bal vliegt weg van doelvrouw Claes, die kansloos is. Het is nog maar de tweede goal van het seizoen voor nummer tien van paars-wit.

20:10 eerste helft, 20 uur 10. Anderlecht monopoliseert de bal met Wullaert in een hoofdrol, maar het strafschopgebied van OHL is voorlopig een niet in te nemen vestiging. Kansen blijven uit. . Anderlecht monopoliseert de bal met Wullaert in een hoofdrol, maar het strafschopgebied van OHL is voorlopig een niet in te nemen vestiging. Kansen blijven uit.

20:05 eerste helft, 20 uur 05. Na een flitsend begin is het nu voor beide ploegen even zoeken. . Na een flitsend begin is het nu voor beide ploegen even zoeken.

20:03 eerste helft, 20 uur 03. De reactie van OHL. OHL zet meteen zijn voet naast Anderlecht en versiert ook een grote kans. De zee gaat open en Johnsson-Haahr duikt graag in de ruimte. Ze schiet op doelvrouw Odeurs. De afwerking had scherper gekund. . De reactie van OHL OHL zet meteen zijn voet naast Anderlecht en versiert ook een grote kans. De zee gaat open en Johnsson-Haahr duikt graag in de ruimte. Ze schiet op doelvrouw Odeurs. De afwerking had scherper gekund.

20:02 eerste helft, 20 uur 02. Meteen een kans voor Wullaert. Er zit best veel volk langs de lijn. Ze zien Tessa Wullaert naar haar linkse voet zoeken en dreigend uithalen. Net naast. . Meteen een kans voor Wullaert Er zit best veel volk langs de lijn. Ze zien Tessa Wullaert naar haar linkse voet zoeken en dreigend uithalen. Net naast.

20:01 eerste helft, 20 uur 01. Begin eerste helft. Anderlecht heeft de wedstrijd in Leuven afgetrapt. Marc Coucke is aanwezig. Hij heeft er dus wel vertrouwen in dat Anderlecht vanavond de titel pakt. . Begin eerste helft Anderlecht heeft de wedstrijd in Leuven afgetrapt. Marc Coucke is aanwezig. Hij heeft er dus wel vertrouwen in dat Anderlecht vanavond de titel pakt.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Anderlecht heeft nog 1 punt nodig. Het afgelopen seizoen in de Women Super League werd gekleurd door de strijd tussen titelverdediger Anderlecht en uitdager OH Leuven. Paars-wit begon met een puntje voorsprong aan de play-offs en bouwde die voorsprong alleen maar uit. En dat ondanks een aarzelende start met een moeizame zege tegen Genk en een nederlaag op het veld van Standard. Daarna schoot de motor bij de ploeg van Johan Walem wel aan. Bij OH Leuven is dat in deze play-offs nog niet echt gelukt. De ploeg won wel twee keer ruim tegen Club YLA maar liet punten liggen tegen Genk, Standard én Anderlecht. De heenmatch eindigde op 4-1. . Anderlecht heeft nog 1 punt nodig Het afgelopen seizoen in de Women Super League werd gekleurd door de strijd tussen titelverdediger Anderlecht en uitdager OH Leuven. Paars-wit begon met een puntje voorsprong aan de play-offs en bouwde die voorsprong alleen maar uit.

En dat ondanks een aarzelende start met een moeizame zege tegen Genk en een nederlaag op het veld van Standard. Daarna schoot de motor bij de ploeg van Johan Walem wel aan.

Bij OH Leuven is dat in deze play-offs nog niet echt gelukt. De ploeg won wel twee keer ruim tegen Club YLA maar liet punten liggen tegen Genk, Standard én Anderlecht. De heenmatch eindigde op 4-1.

