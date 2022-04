Anderlecht kan vanavond titel pakken, uitgerekend op bezoek bij concurrent OHL

11:10

vooraf, 11 uur 10. Anderlecht heeft nog 1 punt nodig. Het afgelopen seizoen in de Women Super League werd gekleurd door de strijd tussen titelverdediger Anderlecht en uitdager OH Leuven. Paars-wit begon met een puntje voorsprong aan de play-offs en bouwde die voorsprong alleen maar uit. En dat ondanks een aarzelende start met een moeizame zege tegen Genk en een nederlaag op het veld van Standard. Daarna schoot de motor bij de ploeg van Johan Walem wel aan. Bij OH Leuven is dat in deze play-offs nog niet echt gelukt. De ploeg won wel twee keer ruim tegen Club YLA maar liet punten liggen tegen Genk, Standard én Anderlecht. De heenmatch eindigde op 4-1. .