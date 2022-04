Anderlecht stoomt ook tegen Club YLA door richting landstitel

Anderlecht en Club YLA hielden elkaar een halfuur in evenwicht in de bittere kou in Tubeke. Maar een schot van Tison kreeg wat steun van de felle wind en waaide zo letterlijk het doel van Schamp binnen: 1-0 aan de pauze.

Na de rust was er de onvermijdelijke Tessa Wullaert. Ze kreeg de bal vlak voor doel in de voeten en werkte zo haar 29e van het seizoen binnen. Anderlecht leek de partij in handen te hebben, maar amper enkele minuten later zorgde Iliano al voor de Brugse aansluitingstreffer.

Het was Van Kerkhoven die de thuisploeg opnieuw op een ruimere voorsprong kon zetten en tien minuten voor tijd was er nog een poging van Gelders. Die week af op een Bruggeling en zo werd het 4-1.

De 4-2 van Marie Minnaert net voor het laatste fluitsignaal was vooral pijnlijk voor Odeurs want de doelvrouw liet de bal uit haar handen glippen. De zege van Anderlecht kwam niet meer in gevaar. Paars-wit heeft alles in eigen handen om opnieuw landskampioen te worden.