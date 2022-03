Anderlecht-vrouwen bijten van zich af tegen titelconcurrent OHL met vier goals

Na de nederlaag tegen Standard op de tweede speeldag van Play-off I speelde Anderlecht met het mes op de keel. OH Leuven kon over paars-wit springen en had sowieso een wedstrijd minder gespeeld in de play-offs.

De druk nam snel nog wat toe in Overijse, waar de wedstrijd gespeeld werd. Na 12 minuten sloeg de Zweedse wintertransfer van OHL toe. Amanda Johnsson-Haahr scoorde met een kopbal, die ze goed naar de grond mikte. De voorsprong was zeker niet onverdiend.

De aanvallende impulsen van Anderlecht kwamen daarna vooral van Ella Van Kerkhoven en Tessa Wullaert, maar het was Sarah Wijnants die voor het halfuur gelijkmaakte. Wijnants maakte haar elfde goal van het seizoen en zou daar later nog eentje bij doen.

Voor de rust werd het al 2-1. Van Kerkhoven scoorde een deugddoende goal na lang blessureleed.

In de tweede helft kwam OHL met ambitie uit de kleedkamer, maar het was Anderlecht dat de belangrijke 3-1 maakte na een vreemd moment. Het leek dat de lijnrechter vlagde, waardoor de doelvrouw van OHL verward was en Wijnants kon profiteren.

Tessa Wullaert maakte met een knap schot op haar verjaardag haar 28e goal van het seizoen: 4-1 (video). De topschutterstitel kan haar niet meer ontglippen.