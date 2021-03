Gent zet penaltymisser recht en pakt belangrijke driepunter tegen Club YLA

Gent had vertrouwen getankt voor de "Slag om Vlaanderen" met een 1-9-zege vorige week tegen Charleroi. Club YLA is wel van een ander niveau. Bij winst kon de ploeg van Leo Van der Elst over Gent naar de 3e plaats wippen.

Maar het begon goed voor Gent want al na een kwartier wees de scheidsrechter naar de stip. Heleen Jaques nam haar verantwoordelijkheid, maar Club-doelvrouw Geeraert hield de nul op het bord.

Voor even dan toch. Net voor het halfuur was Jolet Lommen bij de pinken en de Nederlandse opende de score. Voor de rust deed ook Jasmien Mathys haar duit in het zakje. De ruststand werd ook de eindstand.

Door nederlaag kan Club YLA morgen voorbijgestoken worden door OH Leuven.