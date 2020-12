OH Leuven wint bij Gent Ladies, die achterblijven met een 0 op 12

Bij de thuisploeg mocht Red Flame Elle Van Kerkhoven 20 minuten voor tijd haar rentree maken in de Belgische competitie na een Italiaans avontuur bij Inter. Het was een lichtpuntje van de wedstrijd voor de Gent Ladies, die nu al voor de 4e keer op rij verloren.

Op het uur besliste Hannah Eurlings de wedstrijd in het voordeel van OHL, na fraai voorbereidend werk van Luna Vanzeir. Dankzij de zege nestelt OH Leuven zich wat steviger op de 3e plaats.

In de andere vrijdagavondwedstrijd hielden Charleroi en Racing Genk elkaar in balans in een scoreloos gelijkspel.