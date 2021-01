Ook nummer 3 OHL kan niets beginnen tegen geweld Anderlecht-vrouwen

Op het Gala van de Gouden Schoen haalde Tine De Caigny het voor haar ploeggenote Tessa Wullaert, maar op het veld verdelen de twee de knikkers al het hele seizoen onder elkaar. Ook zo tegen OH Leuven.

Wullaert nam de 1e en de 3e goal voor haar rekening, tussendoor scoorde De Caigny. OH Leuven is een van de opkomende teams in de Women Super League, maar Anderlecht maakte pijnlijk duidelijk dat ze in Leuven nog wat boterhammetjes moeten eten.

10 minuten voor het einde legde Toloba de 4-0-eindstand vast. Anderlecht boekt zo 33 op 33 en heeft een doelpuntensaldo van maar liefst 61-2.