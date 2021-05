Tessa Wullaert schiet Anderlecht naar 4e landstitel op een rij

Verschroeiend tempo in de eerste helft

Anderlecht stond bij aanvang van de westrijd 4 punten voor op eerste achtervolger OH Leuven in het klassement. De opdracht was dus duidelijk: bij een overwinning pakte het nu al de titel in de Scooore Super League.

Meer motivatie had paars-wit niet nodig om verschroeiend van start te gaan. Na goed 3 minuten was het al bijna zover. Gouden Schoen Tine De Caigny kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld. Enkel de paal hield Anderlecht van een vroege voorsprong.

Het bleek uitstel van executie. Tessa Wullaert had er zin in vandaag. Een knappe pass van Vatafu zette Wullaert in scoringspositie. De topschutster liet de kans op 1-0 niet liggen en vloerde doelvrouw Van Den Bergh.

OH Leuven moest komen, maar het was Anderlecht dat de eerste helft domineerde. Het doelhout en Van Den Bergh hielden OH Leuven meerdere malen in leven.

Tot Tessa Wullaert nogmaals haar moment zag om op het scorebord te komen. Een voorzet van Wijnants viel perfect op het hoofd van de topschutster, die haar 35e doelpunt van het seizoen tegen de touwen kopte.