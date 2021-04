Gent blijft foutloos in Play-off 1 met zege tegen Club Brugge

Gent had na de zege tegen Standard twee weken vertrouwen getankt in PO1. Met een zege tegen Club Brugge konden de Gentse vrouwen opnieuw over OHL springen naar plaats 3 in de stand, op 1 punt van Standard.

Het was ook de thuisploeg die het beste begon aan de partij. Na 19 minuten scoorde Lobke Loonen de 1-0 op assist van Eijken, haar 11e doelpunt van het seizoen.

In een kansarme eerste helft moest Brugge reageren en de bezoekers deden dat. Vijf minuten voor de pauze scoorde Red Flame Marie Minnaert de gelijkmaker. Alles te herdoen.

De tweede helft leek lange tijd geen verandering meer te brengen aan de uitslag, tot Ella Van Kerkhoven in minuut 77 Gent de winnende treffer schonk: 2-1. Met de nieuwe zege blijven de Gent Ladies foutloos in PO1.