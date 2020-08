Doelpuntenfestijn in Lommel-Seraing, met 4 goals van Mikautadze

Beide teams tastten voor de match wat in het duister. Lommel kreeg een volledige face-lift na de overname door Manchester City, Seraing maakte de overstap vanuit de amateurklasse.

Lommel leek de onwennigheid het snelst van zich af te schudden, ook al kwam Seraing op voorsprong door een strafschop. Een discutabele, want de overtreding leek toch echt buiten de 16 gebeurd te zijn.

Hierna liet Lommel mooie dingen zien, onder meer via de Argentijnse aanwinst Cejas, die de 2-1 opzetten en zelf afmaakte.

Maar het was een andere nieuwkomer in België die de schijnwerpers naar zich toe zou trekken. Mikautadze bracht Seraing met 2 snelle goals na de rust op voorsprong.

Een voorsprong die van korte duur was, want Zaroury maakte er op de counter 3-3 van. Het bleef opendeurdag voor beide doelmonden (36 doelpogingen in de hele match!), het was Seraing dat daar in de slotfase van kon profiteren, uiteraard opnieuw met een goal van Mikautadze.