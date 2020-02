Union en OH Leuven verwennen toeschouwers met 8 goals in knotsgekke partij

Union scoort 5 keer in Leuven

Union wou de hoop op de periodetitel nog levend houden en begon scherp aan de wedstrijd. Na 15 minuten kon Casper Nielsen met een hard schot profiteren van slecht wegwerken bij de OHL-verdediging.

De Leuvenaars konden snel op gelijke hoogte komen doordat Thomas Henry zomaar door het centrum diep mocht gaan. Hij werkte simpel af. Maar Union prikte voor de rust nog 2 keer binnen: 1-3.

In de 2e helft begon Union het alsmaar moeilijker te krijgen onder druk van de thuisploeg. Op doelpunten was het wel nog even wachten, maar in de 72e en 82e minuut brachten eerst Mathieu Maertens en dan opnieuw Henry de stand weer in evenwicht.

Het sein voor Union om weer wakker te schieten en kort na de gelijkmaker zette Teddy Teuma de 3-4 op het bord met de buitenkant van zijn voet. In de 94e minuut maakte de Fransman het volledig af door vanaf de penaltystip de 3-5 binnen te schieten.

OH Leuven is zo uitgeteld voor de titel in de 2e periode. Union (13 matchen gespeeld) heeft nog een kansje. Het telt 1 punt achterstand op Westerlo (12 matchen) en Beerschot (11 matchen).