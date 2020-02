Beerschot gaat naast Westerlo laatste speeldag in dankzij Noubissi

Met een zege zou Lommel zeker zijn van het behoud in eerste klasse B en dus was de vreugde bij de bezoekers groot na de goal van Aabbou. Hij zette de bezoekers op voorsprong net na de rust. Een gevleide voorsprong want Beerschot was de hele eerste helft baas.

Het zag twee ballen sterven op het doelkader en een goal van Tissoudali werd afgekeurd na buitenspel. Beerschot liet de moed niet zakken en bleef zoeken naar de zege. Noubissi zorgde voor de verlossing. Hij maakte gelijk na een assist van Holzhauser en na 10 minuten trof hij opnieuw raak: 2-1.

Beerschot heeft nu 23 punten, net als Westerlo. En het hoopt ook nog op extra punten door de geschrapte wedstrijd tegen Virton. Aan de andere kant van het klassement heeft Lommel nog een puntje meer dan Roeselare. Zij beslissen volgende week in een onderling duel wie de play-downs moet spelen tegen Lokeren.