LIVE: Beerschot en OHL strijden in een kolkend Kiel volop om de leidersplaats

Fase per fase

42' eerste helft, minuut 42. De rust is in zicht en de nul staat nog steeds bij beide ploegen op het scorebord. OHL toonde zich het bedrijvigst, maar de goede kansen zijn gelijk verdeeld. Krijgen we nog een slotofensiefje voor rust? De rust is in zicht en de nul staat nog steeds bij beide ploegen op het scorebord. OHL toonde zich het bedrijvigst, maar de goede kansen zijn gelijk verdeeld. Krijgen we nog een slotofensiefje voor rust?

34' eerste helft, minuut 34. Aan de overkant is daar plots OHL weer! Maertens stormt op Vanhamel af, lijkt de gaan schieten, maar botst op de Beerschot-doelman. Beide spelers krijgen verzorging. Aan de overkant is daar plots OHL weer! Maertens stormt op Vanhamel af, lijkt de gaan schieten, maar botst op de Beerschot-doelman. Beide spelers krijgen verzorging.

33' eerste helft, minuut 33. Geen strafschop! Ibara is helemaal doorgebroken en countert pijlsnel richting Henkinet. In de zestien gaat de aanvaller neer, geen strafschop oordeelt de scheidsrechter. Geen strafschop! Ibara is helemaal doorgebroken en countert pijlsnel richting Henkinet. In de zestien gaat de aanvaller neer, geen strafschop oordeelt de scheidsrechter.

32' eerste helft, minuut 32. Leuven rekent vooral op de bedrijvige Aguemon, die op de linkerflank heel wat werk op zijn hooivork krijgt. De Beerschot-defensie staat stevig, een doorbraak is nog niet aan de orde. Leuven rekent vooral op de bedrijvige Aguemon, die op de linkerflank heel wat werk op zijn hooivork krijgt. De Beerschot-defensie staat stevig, een doorbraak is nog niet aan de orde.

29' eerste helft, minuut 29. Euvrard haalt Mercier naar de zijlijn en stuurt hem het veld weer op met enkele instructies. Het spel gaat gelijk op, al is de wil bij OHL net wat groter. Euvrard haalt Mercier naar de zijlijn en stuurt hem het veld weer op met enkele instructies. Het spel gaat gelijk op, al is de wil bij OHL net wat groter.

25' eerste helft, minuut 25. Ook Sowah treft de paal! Ook aan de overkant brengt het doelhout redding. Sowah knikt de voorzet van Aguemon tegen de paal. . Ook Sowah treft de paal! Ook aan de overkant brengt het doelhout redding. Sowah knikt de voorzet van Aguemon tegen de paal.

21' eerste helft, minuut 21. OHL komt met de schrik vrij. Holzhauser snelt naar de achterlijn en zet voor, Ibara zet er zijn teen tegen, maar de bal treft de linkerstaak! Daar haalt OHL even opgelucht adem. OHL komt met de schrik vrij Holzhauser snelt naar de achterlijn en zet voor, Ibara zet er zijn teen tegen, maar de bal treft de linkerstaak! Daar haalt OHL even opgelucht adem.

18' eerste helft, minuut 18. Het is OHL dat regeert in de openingsfase. Veel druk naar voren, maar de afwerking laat het afweten. Bij Beerschot rekenen ze voorlopig op hun counter. Het is OHL dat regeert in de openingsfase. Veel druk naar voren, maar de afwerking laat het afweten. Bij Beerschot rekenen ze voorlopig op hun counter.

13' eerste helft, minuut 13. Schot Van Hyfte. Van Hyfte ziet zijn kans en knalt op Vanhamel. Zijn schot is te centraal, de Beerschot-doelman is paraat. Schot Van Hyfte Van Hyfte ziet zijn kans en knalt op Vanhamel. Zijn schot is te centraal, de Beerschot-doelman is paraat.

7' eerste helft, minuut 7. Aguemon zorgt even voor wat dreiging bij OHL. Zijn voorzet is evenwel niet op maat, Vanhamel heeft er geen moeite mee. Aguemon zorgt even voor wat dreiging bij OHL. Zijn voorzet is evenwel niet op maat, Vanhamel heeft er geen moeite mee.

4' eerste helft, minuut 4. Beerschot ruikt zijn kans na een goede ingreep van Frans, maar vergeet de aanval af te werken. Er staat niemand voor doel. Beerschot ruikt zijn kans na een goede ingreep van Frans, maar vergeet de aanval af te werken. Er staat niemand voor doel.

2' eerste helft, minuut 2. Afgeweken schot Maertens. Vanhamel moet al een eerste keer in actie komen. OHL start meteen met een felle druk voorwaarts, Vanhamel pakt uit met een kattensprong op een afgeweken schot van Maertens. Afgeweken schot Maertens Vanhamel moet al een eerste keer in actie komen. OHL start meteen met een felle druk voorwaarts, Vanhamel pakt uit met een kattensprong op een afgeweken schot van Maertens.

1' eerste helft, minuut 1. START! We zijn vertrokken in een kolkend Kiel! Wie deelt een tik uit in de strijd om de 2e periodetitel? . START! We zijn vertrokken in een kolkend Kiel! Wie deelt een tik uit in de strijd om de 2e periodetitel?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:23 vooraf, 20 uur 23. Dit zijn wedstrijden die het bloed doen stromen, waarvoor je het allemaal doet. We zullen de wedstrijd proberen aan te vatten met dominant balbezit. OHL-coach Vincent Euvrard op Proximus Sports. Dit zijn wedstrijden die het bloed doen stromen, waarvoor je het allemaal doet. We zullen de wedstrijd proberen aan te vatten met dominant balbezit. OHL-coach Vincent Euvrard op Proximus Sports

20:20 vooraf, 20 uur 20. De steun van de supporters vanaf de 1e minuut zal heel belangrijk zijn. We gaan vanaf minuut 1 voor de overwinning. Ik verwacht een gesloten, maar goede match. Beerschot-coach Hernan Losada op Proximus Sports. De steun van de supporters vanaf de 1e minuut zal heel belangrijk zijn. We gaan vanaf minuut 1 voor de overwinning. Ik verwacht een gesloten, maar goede match. Beerschot-coach Hernan Losada op Proximus Sports

19:55 vooraf, 19 uur 55. OHL stelt 2 ex-Beerschot-spelers op. Met Jan Van den Bergh en Tom Van Hyfte staan er 2 ex-spelers van Beerschot op het veld in het tenue van OHL. . OHL stelt 2 ex-Beerschot-spelers op Met Jan Van den Bergh en Tom Van Hyfte staan er 2 ex-spelers van Beerschot op het veld in het tenue van OHL.

19:46 vooraf, 19 uur 46. Veel geblesseerden bij Beerschot. Beerschot start niet op z'n sterkst in de partij tegen OH Leuven. Brogno, Seigers, Vancamp en Worogowski kampen met (langdurige) blessures. . Veel geblesseerden bij Beerschot Beerschot start niet op z'n sterkst in de partij tegen OH Leuven. Brogno, Seigers, Vancamp en Worogowski kampen met (langdurige) blessures.

17:50 vooraf, 17 uur 50. Morgen gaat Westerlo nog op bezoek bij Lommel, dat met 15 punten op 2 punten van de leidersplek staat. Roeselare trekt naar Union (ook 15ptn). Zondag speelt Lokeren nog tegen Virton. Morgen gaat Westerlo nog op bezoek bij Lommel, dat met 15 punten op 2 punten van de leidersplek staat. Roeselare trekt naar Union (ook 15ptn). Zondag speelt Lokeren nog tegen Virton.

17:46 vooraf, 17 uur 46. OHL met minder druk? Zowel Westerlo, OHL, Beerschot en Virton tellen 17 punten met nog 3 matchen te spelen in de 2e periode. OHL beleeft de avond wellicht met minder druk, want zij hebben al een periodetitel op zak. Voor Beerschot is winst een must, willen ze hun kansen op promotie gaaf houden. . OHL met minder druk? Zowel Westerlo, OHL, Beerschot en Virton tellen 17 punten met nog 3 matchen te spelen in de 2e periode. OHL beleeft de avond wellicht met minder druk, want zij hebben al een periodetitel op zak. Voor Beerschot is winst een must, willen ze hun kansen op promotie gaaf houden.

17:40 vooraf, 17 uur 40. 4 coleiders . Met Westerlo, OH Leuven, Beerschot en Virton staan er 4 ploegen aan de kop van het klassement. De strijd om de periodetitel in 1B was nog nooit zo spannend. 2 van de 4 coleiders, OHL & Beerschot, staan vanavond voor een onderlinge clash. Volg de wedstrijd live met tekst vanaf 20.30u. 4 coleiders Met Westerlo, OH Leuven, Beerschot en Virton staan er 4 ploegen aan de kop van het klassement. De strijd om de periodetitel in 1B was nog nooit zo spannend. 2 van de 4 coleiders, OHL & Beerschot, staan vanavond voor een onderlinge clash. Volg de wedstrijd live met tekst vanaf 20.30u.

