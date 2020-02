Virton laat kans op leidersplaats liggen na bleke prestatie tegen Union

Na het gelijkspel van Beerschot in Roeselare kon Virton alleen leider worden, maar thuis tegen Union speelde het nooit als een potentiele periodekampioen. Er was zeer weinig te zien in Luxemburg. Voor de pauze trof een schot van de bezoekers de lat en kon Virton de bezoekende doelman ook een keer onder vuur nemen.

Na de rust was het aantal ballen tussen de palen op een hand te tellen. De 0-0 was dan ook een logisch resultaat. Virton staat met 17 punten op plaats 3 achter Beerschot en Oud-Heverlee Leuven. Voor Union lijkt de strijd om de periodetitel gestreden, al is mathematisch nog alles mogelijk.