Periodeleider Beerschot laat dure punten liggen bij Roeselare

Slechts 2 punten scheidden de nummer 1 en de nummer 6 in de 2e periode voor aanvang van de speeldag. Met een uitmatch tegen Roeselare, de voorlaatste in de stand, leek Beerschot op papier een doenbare opdracht te hebben.

Dat werd bevestigd, toen Dom er met een gekruist schot 0-1 van maakte. Beerschot zette na de rust door, maar het was Roeselare dat met een knappe combinatie en dito stiftje van Nouri gelijk maakte.

Toen een 2e treffer van Beerschot uitbleef, werd de nervositeit groter. Even kookten de potjes zelfs over en ontaardde de match in een knokpartij. Maar op het veld veranderde er niet veel meer. Beerschot kan zijn leidersplaats verliezen aan Virton en/of Lommel.