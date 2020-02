Nieuw gezicht Van den Bergh helpt OHL voorbij Lommel

Met al 19 tegendoelpunten was de Leuvense defensie in deze tweede periode zo lek als een zeef. Dat kostte de ploeg al dure punten, maar de winnaar van de eerste periode lijken hun dip overwonnen te hebben. Met nieuwkomer Jan Van den Bergh in de defensie kon thuiskeeper Keet zijn netten wel schoonhouden.

Het was ook Van den Bergh die iets voor het halfuur de score kon openen. Hij kopte de 1-0 binnen en die voorsprong had OHL niet gestolen. De thuisploeg ging op hetzelfde elan door. Derrick Tshimanga nagelde nog voor de koffie de 2-0 via de paal tegen de netten.

Lommel kon niet reageren en goaltjesdief Perbet maakte in het slot zijn reputatie helemaal waar: 3-0. Door de zege springt OHL in de tweede periode over Lommel en, door het gelijkspel gisteren van Beerschot, wordt het zelfs leider. Virton moet wel later vanavond nog in actie komen.