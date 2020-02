Lommel en Virton houden elkaar in evenwicht in doelpuntloos duel

Lommel-Virton was een topper in de tweede periode: de koppositie was de inzet van het duel, al hadden beide teams daar wel een overwinning nodig. Lommel had wel licht de bovenhand, maar doelpunten kregen de toeschouwers niet te zien in een matige wedstrijd.

Door het gelijkspel hebben Virton en Beerschot nu evenveel punten in de tweede periode. Lommel volgt op één puntje van de twee leiders. In het algemene klassement sluipt Lommel wel een puntje verder weg van Roeselare en Lokeren.