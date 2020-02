Beerschot spoelt zure nederlaag tegen Virton door met zege tegen Westerlo

Vorig weekend leed Beerschot in de slotfase een zure nederlaag na een bizarre goal van Virton. Nieuw puntenverlies was dus geen optie voor Beerschot, maar in de eerste helft wou het niet lukken. 0-0 was een logische ruststand.

Na zeven minuten in de tweede helft scoorde Ibara na een goede actie van Tissoudali, maar de spits van Beerschot stond buitenspel. Het feestje ging dus niet door en de zenuwen namen stelselmatig toe.

Tot verdediger Frans niet meer verder kon en zijn plaats afstond aan Loris Brogno. Uitgerekend Brogno kreeg 20 minuten voor het einde de bal in de voeten na matig wegwerken bij Westerlo. Hij dribbelde goed in het strafschopgebied en scoorde vanuit een vrij scherpe hoek een knappe goal.

Voorlopig is Beerschot opnieuw leider in de tweede periode in 1B.