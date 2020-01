Ook Westerlo heeft last van zenuwen en is leider af

De eerste helft was er een om weinig woorden aan vuil te maken. Kansen waren er nauwelijks, doelpunten geen. Daarvoor was het wachten tot na de pauze. Westerlo was de meest dreigende ploeg, maar bij een zeldzame kans voor de bezoekers was het raak.

Na een counter kwam Sy naar binnen en trapte knap in de verste hoek. Een actie die met een beetje verbeelding aan Arjen Robben deed denken. Zijn viering deed helemaal denken aan Memphis Depay, met twee vingers in zijn oren.

Langer dan twee minuten duurde de ontreddering bij de thuisploeg niet. Na een vrije trap voor Westerlo kon Dewaele in de rebound de bal voorbij doelman Biebauw duwen. Meer zat er voor beide clubs niet meer in.