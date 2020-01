Beerschot doet slechte zaak na bizarre tegengoal in Virton

Met een kleine vertraging als gevolg van een stroompanne begon de match in Virton, maar op het veld was er geen sprake van hoogspanning in de eerste helft. Meer dan wat schoten tussen de palen van beide ploegen was er niet te zien. Noch doelman Vanhamel, noch zijn tegenpool aan de overkant werd tot een onmogelijke redding gedwongen.

Virton kwam beter uit de kleedkamer. Vanhamel moest zich wel tonen een op een tegen Lapoussin en bij een deviatie van Joachim. Pas een kwartier voor het einde moest de doelman van Beerschot zich gewonnen geven na een bizarre fase.



Scheidsrechter Denil was niet of nauwelijks klaar met het trekken van de lijn met zijn vanishing spray voor de muur van Beerschot. Virton verloor geen tijd en nam zijn vrije trap voor het doel van Beerschot razendsnel en scoorde in twee tijden via Ribeiro.

Beerschot probeerde daarna nog wel de scheve situatie recht te zetten, maar versierde te weinig kansen. Prychynenko kwam dicht bij de 1-1, maar kopte van dichtbij naast.