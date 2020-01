Lommel laat eenzame leidersplaats liggen na dol slot tegen Union

Virton is de winnaar van het weekend in 1B. Het is de nieuwe, eenzame leider nadat Lommel in navolging van Beerschot en Westerlo niet kon winnen. Lommel speelde gelijk op het veld van Union. Een terechte uitslag na een fel bevochten wedstrijd, met twee goals in de laatste tien minuten. Union en Lommel hebben wel weinig aan een punt.