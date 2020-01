Lommel blijft goed op dreef in tweede periode, Lokerse miserie houdt aan

Lokeren heeft dringen nood aan punten, maar stond in Lommel al vroeg voor een moeilijke opdracht. Beka Vachiberadze opende na 3 minuten de score met zijn eerste doelpunt van het seizoen. Amano had de gelijkmaker op het kwartier aan de voet, maar miste onbegrijpelijk voor de bezoekers.

Ook in de tweede helft had Lokeren het meeste van het spel, maar scoren lukte niet. Door de nederlaag blijft het laatste in het algemene klassement, met 3 punten minder dan Roeselare. In de strijd om de tweede periode wipt Lommel voorlopig over Beerschot, dat zaterdagavond Union ontvangt.