Virton ontpopt zich toch weer tot kandidaat-periodekampioen na zege in Leuven

Virton begon met 3 op 12 aan de tweede periode, maar de Luxemburgers hebben na een 6 op 6 plots weer uitzicht op de top van het klassement. Na Lommel ging nu Oud-Heverlee Leuven voor de bijl.

Virton was baas op het veld van de Leuvenaars, maar het bleef wel een uur 0-0. Het was een schot van Claes dat Keet kon verschalken. De bal week af en de Zuid-Afrikaan was daardoor kansloos.

OHL probeerde wel wat in elkaar te boksen want het wist dat het naar een gedeelde tweede plaats kon springen, maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg niet. Het kreeg in het slot nog het deksel op de neus van invaller Turpel: 0-2. Vincent Euvrard heeft werk in de winterstop.