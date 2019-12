Westerlo legt Lokeren nog wat meer op de pijnbank

2019 is een rampjaar voor Lokeren en de afsluiter van deze jaargang was tekenend voor de crisis waarin de club zich bevindt. Westerlo, in deze tweede periode ook geen hoogvlieger, had zo’n dag waarop alles lukte en dat zou Lokeren geweten hebben.

Bij de rust stond Lokeren al 2 goals in het krijt: Vetokele en Buyl hadden de thuisploeg al snel tegen de muur geplakt. Na de pauze werd de score nog wat uitgediept door de bezoekers: Abrahams en Vetokele namen de overige Westelse goals voor hun rekening.

In het algemene klassement (twee periodes) blijft Lokeren op de laatste plaats met 15 punten na 20 wedstrijden. Roeselare is 7e met 20 streepjes na evenveel matchen. De laatste zege van Lokeren dateert al van 26 oktober.