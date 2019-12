Union speelt weer mee voor periode twee na ruime zege bij Westerlo

In de beker kon Union Westerlo deze week al eens een peer stoven en ook in de competitie is het de ploeg uit Brussel gelukt. Woensdag had Union nog een strafschoppenreeks nodig na een bloedeloze 0-0, maar vanmiddag vonden de bezoekers wel de weg naar doel in de reguliere speeltijd.

Na balverlies van Westerlo kon Mathias Fixelles nog voor het kwartier de score openen. Hij lepelde de bal over Van Langendonck in doel. Westerlo zocht naar de gelijkmaker, maar was niet efficiënt genoeg.

Zo kreeg het na de thee het deksel op de neus. Aan de 0-2 van Tabekou hing nog een geurtje, maar enkele minuten later deed hij het wel volgens het boekje. De Kameroense spits omspeelde de doelman en legde de eindstand vast.

Union speelt met 7 punten weer bovenaan mee, voor Westerlo is het al het derde puntenverlies op een rij.