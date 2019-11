Virton verteert missen van periodetitel slecht en verliest in Union

Virton moest het zonder heel wat internationals doen in Union. De club zag bijvoorbeeld Turpel, Joachim en doelman Moris vertrekken naar Luxemburg voor de EK-kwalificatiematchen. De vervanger van Moris tussen de palen was Dupire, maar die moest zich in de hoofdstad twee keer omdraaien.

Een keer al voor de pauze na een actie van Haugen en ook na de rust had Union de beste kansen. De 2-0 viel pas na minuut 80. Het was Fixelles die de doelman van Virton nog eens kon verschalken.

Union neemt dus een prima start in de tweede periode. Virton moet net als OHL even slikken na de finale om de eerste periodetitel van vorige week.