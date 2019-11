Beerschot verkoopt OH Leuven een dreun in opener van 2e periode

De eerste helft was er een om vlug te vergeten voor beide ploegen, maar enkel Beerschot leek er iets uit geleerd te hebben na de rust. In 13 dolle minuten telden de bezoekers OH Leuven helemaal uit.

Eerst mocht Holzhauser helemaal vrijstaand de score openen met een kopbal aan de tweede paal. Daarna mocht Noubissie de voorsprong verdubbelen na een hoekschop en Vancamp maakte het helemaal af na gestuntel in de defensie van OH Leuven: 0-3.

Voor Beerschot is het pas de eerste overwinning op verplaatsing dit seizoen, een betere start van de tweede periode kon de club van het Kiel zich niet wensen. Voor OH Leuven, winnaar van de eerste periode, is het alvast een valse start van de tweede periode.