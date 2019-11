Late Lommelse gelijkmaker betekent slecht nieuws voor Westerlo

De eerste periode in 1B is zeer spannend, maar na gisterenavond ook behoorlijk complex. Na het stilleggen van OHL-Union is het klassement dus voorbarig, met beide clubs die voorlopig een puntje gekregen hebben voor hun 0-0 van vrijdagavond.

Westerlo ligt samen met Virton op de loer en kon vanavond dus alvast profiteren, maar dat plan viel in de slotfase helemaal in duigen. Dat het bij de rust nog 0-0 stond, was gezien de twijfelende doelmannen een kleine verrassing. Vetokele, Naudts en Cerigioni waren niet trefzeker.

Na de pauze duwde Westerlo door. Vetokele en Van Eenoo lieten aanvankelijk de 1-0 liggen. Een kwartier voor affluiten was het dan toch raak. Na een knappe solo legde Van Eenoo prima opzij voor Abrahams en die schoof de bal door de benen van Svedkauskas in doel.

De thuisploeg leek makkelijk stand te houden, maar in de slotminuut kreeg het de bal achteraan niet weg. Sanyang profiteerde en legde de gelijkmaker naast Ozer.

Westerlo laat zo in de strijd om de eerste periodetitel twee dure punten liggen. Vooral Virton kan zondagnamiddag door de onzekere uitkomst van OHL-Union de grote winnaar worden.