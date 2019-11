Virton springt over OHL en ligt in polepositie voor periodetitel

Het was bijna een volledige helft wachten op doelpunten in Lokeren. Lapoussin deed de netten als eerste trillen op slag van rust. Maar de doelpuntenmaker bracht zijn ploeg ook in moeilijkheden want net na het uur moest hij van het veld met een rood karton achter zijn naam.

Lang duurde het numerieke overwicht voor de thuisploeg niet want ook Tirpan moest al sneller dan zijn ploegmaats gaan douchen. Met 10 tegen 10 werd er plots wel vlot gescoord. Kore versierde de dubbele voorsprong voor Virton, maar Habibou zorgde voor een spannend slot met de aansluitinstreffer in minuut 85.

Lokeren putte moed uit de 1-2 en ging op zoek naar de gelijkmaker. In al dat enthousiasme kregen ze in de toegevoegde tijd het deksel op neus. Kore legde de 1-3-eindstand vast.

In Virton wordt er vrijdagavond beslist over de periodetitel. De club ontvangt dan Oud-Heverlee Leuven, nummer 2 in de stand. Al wordt de titelstrijd natuurlijk overschaduwd door de gestaakte wedstrijd tussen OHL en Union.