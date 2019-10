Felbevochten zege houdt Virton in het spoor van leider OH Leuven

De eerste helft was een echte rollercoaster. Roeselare kwam tot twee keer toe op voorsprong, maar de thuisploeg sloeg evenveel keer terug. De 1-1 van Jordanov (een knappe volley) en de 1-2 van Naessens (een streep in de bovenhoek) waren pareltjes.

Na de rust kwam er een stormloop van Virton en uiteindelijk brak de dijk bij Roeselare, ondanks de steun van wereldkampioene turnen Nina Derwael voor haar vriend, Siemen Voet. Stelvio Cruz bezorgde zijn ploeg 3 belangrijke punten met een prachtig afstandsschot: 3-2.

Virton wordt zo tweede in de stand op 1 punt van leider OH Leuven met nog twee speeldagen in de eerste periode. Op de slotspeeldag van de eerste periode moet OHL nog op bezoek bij Virton.