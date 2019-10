Twee kopbaldoelpunten bezorgen Lokeren de zege tegen Beerschot

Loris Brogno opende al vroeg de score voor Beerschot en liet de bezoekende fans even dromen van een eerste overwinning in een uitwedstrijd dit seizoen. Lang duurde dat niet, want Beridze kopte snel de gelijkmaker op het scorebord.

Lokeren ging op zoek naar meer en nam Beerschot-doelman Vanhamel onder vuur. Maar Amano, Beridze en Koike konden niet scoren. Beerschot leek de rust te halen met de 1-1 tot Hajric boven iedereen uittorende op een hoekschop en de 2-1 in doel kopte.

Lokeren hield na de rust de voorsprong vast en boekte zo zijn eerste overwinning in drie wedstrijden. Beerschot blijft op zoek naar zijn eerste uitzege. Beide ploegen waren al uitgeteld in de eerste periode en blijven ook na hun onderling duel zaterdag vijfde (Beerschot) en zesde (Lokeren).