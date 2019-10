Virton wint op de valreep tegen Lommel en wordt alleen leider

Westerlo was gisteren op gelijke hoogte gekomen van leider OH Leuven, dat in de vooravond dan weer was uitgegleden bij rode lantaarn Roeselare.

Virton wist dus dat de leidersplaats voor het grijpen lag, maar Lommel gaf zich pas in het absolute slot gewonnen. In de 88e minuut was Stelvio Rosa da Cruz de verlosser van de thuisploeg.

Na 10 speeldagen telt Virton nu 21 punten. Dat puntentotaal kan morgen ook behaald worden door Union, dat dan wel moet winnen op Daknam. OHL en Westerlo tellen 19 eenheden.