Beerschot blijft ook na ontslag van Vreven in hetzelfde bedje ziek

Geen miraculeuze genezing dus bij Beerschot, dat slordig en zonder vertrouwen voetbalde. Dat Westerlo al vroeg in de wedstrijd scoorde, deed de thuisploeg ook geen goed. Na dik tien minuten mikte Dewaele op aangeven van Van Eenoo de 0-1 binnen.

Dat gaf de bezoekers de gelegenheid om de kat uit de boom te kijken. Beerschot kreeg de bal, maar de gevaarlijkste kansen bleven wel voor Westerlo. Zo liet Abrahams een uitstekende kans op de 0-2 liggen. Die viel wel iets voorbij het uur: Gboho prikte de tweede van de avond binnen.

In de slotfase werd het toch nog even spannend toen de bal op de stip ging. Na wat gekissebis tussen Noubissi en Holzhauser was het uiteindelijke die laatste die de elfmeter tegen het net jaste. Beerschot zette nog een slotoffensief in, maar Westerlo liet de driepunter niet meer glippen.