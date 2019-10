Karrenvracht aan kansen, maar Union en Beerschot scoren elk maar 1 keer

Ondanks een fel begin van de wedstrijd eindigde de eerste helft zonder doelpunten. Vooral Tissoudali had nochtans twee uitstekende kansen voor Beerschot en aan de overkant misten ook Tabekou en Ferber de kans om de score te openen.

Meteen na de pauze was het wel raak. Beerschot kwam op voorsprong nadat Saint-Louis van dichtbij een rebound kon binnen tikken. Een tweede goal hing daarna voortdurend in de lucht. Beide ploegen maakten daarop aanspraak. Saussez voorkwam de 0-2 door een schot van Vancamp over zijn doel te duwen.

Perdichizzi maakte bijna gelijk na een hoekschop en van Hamel moest een enorme kans voor Haugen neutraliseren. Uiteindelijk viel de verdiende gelijkmaker toch. Nielsen verschalke doelman Van Hamel aan de tweede paal met een lage schuiver.

Het tempo bleef hoog en de kansen bleven komen. Da allerbeste was nog voor Vancamp in de extra tijd, maar de jonge spits duwde de bal van dichtbij nog naast. Beerschot heeft weinig aan dit gelijke spel. Union laat de kans liggen om over OHL naar de eerste plaats te springen.