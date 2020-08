Wie kroont zich tot kampioen in 1B: OH Leuven of Beerschot?

15:27

vooraf, 15 uur 27. Wat staat er nog op het spel? Even uw geheugen opfrissen: de heenmatch in de 1B-finale vond bijna 5 maanden geleden plaats op het Kiel. Thuisploeg Beerschot won met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Tissoudali. Daarna legde het coronavirus de sportwereld lam en lange tijd was het onduidelijk of de terugwedstrijd wel ooit gespeeld zou worden. Maar vanavond is het dus eindelijk zover, want Beerschot verdedigt straks zijn 1-0-bonus op het veld van OHL. Dat gebeurt weliswaar in andere omstandigheden dan in maart. Er zullen geen fans zijn en ook de inzet is niet meer dezelfde. Beide teams zijn sinds vrijdag immers al zeker van hun stek in 1A . Op dat vlak staat er dus niets meer op het spel. Wel nog belangrijk: de winnaar van vanavond mag zich de kampioen van de Proximus League noemen. De match is dus toch niet helemaal zonder belang. .