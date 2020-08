LIVE: Wie kroont zich tot kampioen in 1B: OH Leuven of Beerschot?

20:09 tweede helft, 20 uur 09. OHL krijgt voor het eerst deze wedstrijd een corner. De bal wordt aan de eerste paal weg gekopt door de Beerschot-defensie. . OHL krijgt voor het eerst deze wedstrijd een corner. De bal wordt aan de eerste paal weg gekopt door de Beerschot-defensie.

20:06 tweede helft, 20 uur 06. Pietermaat probeert Tissoudali te lanceren, maar Schuermans staat goed op te letten. Met een broodnodige interventie voorkomt de OHL-verdediger dat Tissoudali kan aanleggen. . Pietermaat probeert Tissoudali te lanceren, maar Schuermans staat goed op te letten. Met een broodnodige interventie voorkomt de OHL-verdediger dat Tissoudali kan aanleggen.

20:04 tweede helft, 20 uur 04. Aftrap. We zijn vertrokken voor de 2e helft. Eén wissel bij de thuisploeg: Aguemon is in de kleedkamer gebleven, Limbombe staat nu op het veld . Aftrap We zijn vertrokken voor de 2e helft. Eén wissel bij de thuisploeg: Aguemon is in de kleedkamer gebleven, Limbombe staat nu op het veld

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+9' eerste helft eerste helft, minuut 54 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Beerschot gaat rusten met een 0-1-bonus, na het ongelukkige eigen doelpunt van Schuermans. De bezoekers waren ook het best begonnen aan de wedstrijd, maar moesten het initiatief mondjesmaat aan OH Leuven laten. In een betere periode van OHL kon de thuisploeg een handvol kansen niet verzilveren. Dat brak OHL zuur toen Schuermans een corner van Holzhauser in zijn eigen doel verlengde. In de slotfase van de 1e helft ontsnapte OHL nog aan erger toen Bourdin op het kader mikte. . Rust Beerschot gaat rusten met een 0-1-bonus, na het ongelukkige eigen doelpunt van Schuermans. De bezoekers waren ook het best begonnen aan de wedstrijd, maar moesten het initiatief mondjesmaat aan OH Leuven laten.

In een betere periode van OHL kon de thuisploeg een handvol kansen niet verzilveren. Dat brak OHL zuur toen Schuermans een corner van Holzhauser in zijn eigen doel verlengde. In de slotfase van de 1e helft ontsnapte OHL nog aan erger toen Bourdin op het kader mikte.

45+2' OHL ontsnapt. Owlala! In de extra tijd van de 1e helft ontsnapt OHL aan een tweede tegengoal. Na een korte scrimmage voor het doel van de thuisploeg gaat een schot van Bourdin via het doelkader naast. . eerste helft, minuut 47. OHL ontsnapt Owlala! In de extra tijd van de 1e helft ontsnapt OHL aan een tweede tegengoal. Na een korte scrimmage voor het doel van de thuisploeg gaat een schot van Bourdin via het doelkader naast.

45+1' eerste helft, minuut 46. OHL staat voor inhaalrace. Het doelpunt van Beerschot is uiteraard slecht nieuws voor OH Leuven. Als de thuisploeg de titel wil pakken, zal het nog minstens 3x moeten scoren. . OHL staat voor inhaalrace Het doelpunt van Beerschot is uiteraard slecht nieuws voor OH Leuven. Als de thuisploeg de titel wil pakken, zal het nog minstens 3x moeten scoren.

45' eerste helft, minuut 45.

44' eerste helft, minuut 44.

44' eerste helft, minuut 44. Beerschot op voorsprong. We moeten onze woorden meteen inslikken. Een scherp aangesneden corner van Holzhauser verdwijnt via het hoofd van Schuermans in doel. Beerschot op een diefje naar 0-1. . Beerschot op voorsprong We moeten onze woorden meteen inslikken. Een scherp aangesneden corner van Holzhauser verdwijnt via het hoofd van Schuermans in doel. Beerschot op een diefje naar 0-1.

42' eerste helft, minuut 42. Met de rust in zicht hebben de bezoekers nog eens een corner afgedwongen. De hoekschop van Holzhauser wordt aan de eerste paal weggekopt door de OHL-defensie. . Met de rust in zicht hebben de bezoekers nog eens een corner afgedwongen. De hoekschop van Holzhauser wordt aan de eerste paal weggekopt door de OHL-defensie.

40' eerste helft, minuut 40. Onzichtbare Holzhauser. U merkt het: de bezoekers komen al een tijdje niet meer in het stuk voor. Regisseur Holzhauser wordt door de thuisploeg perfect uit de wedstrijd gehouden en dan heeft Beerschot het duidelijk moeilijk. . Onzichtbare Holzhauser U merkt het: de bezoekers komen al een tijdje niet meer in het stuk voor. Regisseur Holzhauser wordt door de thuisploeg perfect uit de wedstrijd gehouden en dan heeft Beerschot het duidelijk moeilijk.

38' eerste helft, minuut 38. Een nieuwe pegel van Sowah. Sowah flirt met een heerlijk doelpunt. Hij neemt een botsende bal in één tijd aan, maar jaagt zijn schot nipt over de kooi van Vanhamel. Die begint zich steeds drukker te maken over de aanvalsgolven van OHL die maar blijven komen. . Een nieuwe pegel van Sowah Sowah flirt met een heerlijk doelpunt. Hij neemt een botsende bal in één tijd aan, maar jaagt zijn schot nipt over de kooi van Vanhamel. Die begint zich steeds drukker te maken over de aanvalsgolven van OHL die maar blijven komen.

36' Sowah ramt de bal op de lat. Pats! Als ze bij Beerschot nog niet wakker waren, zijn ze dat nu wel door een pegel van Sowah die met een knal uiteenspat op de lat. De bezoekers spelen met vuur. . eerste helft, minuut 36. Sowah ramt de bal op de lat Pats! Als ze bij Beerschot nog niet wakker waren, zijn ze dat nu wel door een pegel van Sowah die met een knal uiteenspat op de lat. De bezoekers spelen met vuur.

34' eerste helft, minuut 34. OHL dringt aan. Daar is OHL alweer. Na een goeie counter schildert Mercier de bal op het hoofd van de inlopende Henry. De kopbal komt er niet helemaal uit. . OHL dringt aan Daar is OHL alweer. Na een goeie counter schildert Mercier de bal op het hoofd van de inlopende Henry. De kopbal komt er niet helemaal uit.

33' eerste helft, minuut 33.

32' eerste helft, minuut 32. Duplus kopt naast. De betere mogelijkheden zijn toch wel voor OH Leuven. Duplus klimt het hoogst bij een voorzet vanaf links. Helaas voor de thuisploeg krijgt hij zijn kopbal niet binnen het kader. . Duplus kopt naast De betere mogelijkheden zijn toch wel voor OH Leuven. Duplus klimt het hoogst bij een voorzet vanaf links. Helaas voor de thuisploeg krijgt hij zijn kopbal niet binnen het kader.

31' eerste helft, minuut 31. Pegel van Henry. OHL flirt met de 1-0. Henry vuurt een raket af die door Vanhamel uit doel gebokst wordt. Mercier wil met de rebound aan de haal, maar dat gaat niet door: de nummer 10 van de thuisploeg stond buitenspel toen het schot van Henry vertrok. . Pegel van Henry OHL flirt met de 1-0. Henry vuurt een raket af die door Vanhamel uit doel gebokst wordt. Mercier wil met de rebound aan de haal, maar dat gaat niet door: de nummer 10 van de thuisploeg stond buitenspel toen het schot van Henry vertrok.

28' eerste helft, minuut 28. Bourdin heeft verzorging nodig langs de lijn. Dat betekent dat de bezoekers even met zijn tienen op het veld staan. . Bourdin heeft verzorging nodig langs de lijn. Dat betekent dat de bezoekers even met zijn tienen op het veld staan.

24' eerste helft, minuut 24. Daar is OHL opnieuw, maar een goeie aanval krijgt geen vervolg voor de doelmond. Het is wel duidelijk dat de thuisploeg de jongste minuten beter in de match zit. . Daar is OHL opnieuw, maar een goeie aanval krijgt geen vervolg voor de doelmond. Het is wel duidelijk dat de thuisploeg de jongste minuten beter in de match zit.

22' eerste helft, minuut 22. Snelle counter. De thuisploeg tekent een een mooi aanvalspatroon op de perfecte grasmat. Dwars door de as van het veld gaat het vliegensvlug richting Beerschot-doel. Maertens haalt de trekker over van buiten de zestien, Vanhamel is bij de les. . Snelle counter De thuisploeg tekent een een mooi aanvalspatroon op de perfecte grasmat. Dwars door de as van het veld gaat het vliegensvlug richting Beerschot-doel. Maertens haalt de trekker over van buiten de zestien, Vanhamel is bij de les.

21' eerste helft, minuut 21.

20' eerste helft, minuut 20. OHL probeert er uit te komen over de linkerflank. Aguemon stuurt Tshimanga diep, de voorzet is iets te hard. Henry komt enkele centimeters tekort om de bal binnen te houden aan de tweede paal. . OHL probeert er uit te komen over de linkerflank. Aguemon stuurt Tshimanga diep, de voorzet is iets te hard. Henry komt enkele centimeters tekort om de bal binnen te houden aan de tweede paal.

15' eerste helft, minuut 15. Tissoudali haalt uit. Beerschot probeert OHL te verrassen met een snelle omschakeling. Tissoudali snijdt vanaf links naar binnen en legt aan, zijn schot raakt niet door de afweergordel van de thuisploeg. . Tissoudali haalt uit Beerschot probeert OHL te verrassen met een snelle omschakeling. Tissoudali snijdt vanaf links naar binnen en legt aan, zijn schot raakt niet door de afweergordel van de thuisploeg.

13' eerste helft, minuut 13. "Push it, guys". Het voordeel van een leeg stadion is dat je instructies van de coaches ook kunt horen. In het Engels met een Antwerpse tongval maant Marc Brys zijn jongens aan om hoger druk te zetten op de bal. . "Push it, guys" Het voordeel van een leeg stadion is dat je instructies van de coaches ook kunt horen. In het Engels met een Antwerpse tongval maant Marc Brys zijn jongens aan om hoger druk te zetten op de bal.

11' eerste helft, minuut 11. OHL komt eens snuffelen. Ook OH Leuven toont zich eens. De thuisploeg duikt voor het eerst op in de zestien, maar Vanhamel aan het werk zetten, is er voorlopig nog niet bij. . OHL komt eens snuffelen Ook OH Leuven toont zich eens. De thuisploeg duikt voor het eerst op in de zestien, maar Vanhamel aan het werk zetten, is er voorlopig nog niet bij.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Alerte Keet. Beerschot is de gretigste ploeg in het wedstrijdbegin en voetbalt opnieuw een kans bij elkaar. Het schot van Noubissi is al wat krachtiger dan dat van Tissoudali, Keet duikt goed naar de hoek. . Alerte Keet Beerschot is de gretigste ploeg in het wedstrijdbegin en voetbalt opnieuw een kans bij elkaar. Het schot van Noubissi is al wat krachtiger dan dat van Tissoudali, Keet duikt goed naar de hoek.

9' eerste helft, minuut 9. Politie grijpt in op terras van Kiels café. Politie grijpt in op terras van Kiels café

6' eerste helft, minuut 6. Eerste schuchtere poging. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor de bezoekers. Na een aardige aanval is het Tissoudali die kan aanleggen, maar de Nederlander kan zijn schot te weinig kracht meegeven. Keet kan de bal makkelijk oprapen. . Eerste schuchtere poging De eerste mogelijkheid van de wedstrijd is voor de bezoekers. Na een aardige aanval is het Tissoudali die kan aanleggen, maar de Nederlander kan zijn schot te weinig kracht meegeven. Keet kan de bal makkelijk oprapen.

5' eerste helft, minuut 5. Deze Beerschot-fans volgen de match op café. Deze Beerschot-fans volgen de match op café

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. In een leeg King Power at Den Dreef-stadion hebben OH Leuven en Beerschot de wedstrijd op gang getrapt. Wat een heerlijk voetbalweer ook trouwens. Hopelijk krijgen we ook een heerlijke pot voetbal. . Aftrap In een leeg King Power at Den Dreef-stadion hebben OH Leuven en Beerschot de wedstrijd op gang getrapt. Wat een heerlijk voetbalweer ook trouwens. Hopelijk krijgen we ook een heerlijke pot voetbal.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:31 vooraf, 18 uur 31. Enkele wijzigingen bij OH Leuven. Bij OHL logischerwijs wel enkele nieuwe gezichten in vergelijking met de heenmatch. Doelman Henkinet, vertrokken naar Standard, wordt vervangen door Keet. In de verdediging neemt Kotysch de plaats in van Van den Bergh. Die werd in maart nog gehuurd van AA Gent en ligt sinds kort onder contract bij... Beerschot. Voor doelpunten rekent OHL op topschutter Henry, die de steun krijgt van Mercier en Aguemon. Perbet zit op de bank. . Enkele wijzigingen bij OH Leuven Bij OHL logischerwijs wel enkele nieuwe gezichten in vergelijking met de heenmatch. Doelman Henkinet, vertrokken naar Standard, wordt vervangen door Keet. In de verdediging neemt Kotysch de plaats in van Van den Bergh. Die werd in maart nog gehuurd van AA Gent en ligt sinds kort onder contract bij... Beerschot.

Voor doelpunten rekent OHL op topschutter Henry, die de steun krijgt van Mercier en Aguemon. Perbet zit op de bank.

18:20 vooraf, 18 uur 20. Geen wijzigingen bij Beerschot. Continuïteit is het codewoord bij Beerschot. Er prijkt een kloof van bijna 5 maanden tussen de heenwedstrijd en de terugmatch, maar Beerschot begint gewoon met dezelfde 11 aan de partij. . Geen wijzigingen bij Beerschot Continuïteit is het codewoord bij Beerschot. Er prijkt een kloof van bijna 5 maanden tussen de heenwedstrijd en de terugmatch, maar Beerschot begint gewoon met dezelfde 11 aan de partij.

15:43 vooraf, 15 uur 43. Ik verwacht een wedstrijd op het scherp van de snee. De titel staat toch op het spel en we moeten erin blijven geloven tot de laatste seconde. De laatste twee promotiefinales werden ook pas beslist in de slotminuten. OHL-speler Xavier Mercier. Ik verwacht een wedstrijd op het scherp van de snee. De titel staat toch op het spel en we moeten erin blijven geloven tot de laatste seconde. De laatste twee promotiefinales werden ook pas beslist in de slotminuten. OHL-speler Xavier Mercier

15:27 vooraf, 15 uur 27. Wat staat er nog op het spel? Even uw geheugen opfrissen: de heenmatch in de 1B-finale vond bijna 5 maanden geleden plaats op het Kiel. Thuisploeg Beerschot won met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Tissoudali. Daarna legde het coronavirus de sportwereld lam en lange tijd was het onduidelijk of de terugwedstrijd wel ooit gespeeld zou worden. Maar vanavond is het dus eindelijk zover, want Beerschot verdedigt straks zijn 1-0-bonus op het veld van OHL. Dat gebeurt weliswaar in andere omstandigheden dan in maart. Er zullen geen fans zijn en ook de inzet is niet meer dezelfde. Beide teams zijn sinds vrijdag immers al zeker van hun stek in 1A . Op dat vlak staat er dus niets meer op het spel. Wel nog belangrijk: de winnaar van vanavond mag zich de kampioen van de Proximus League noemen. De match is dus toch niet helemaal zonder belang. . Wat staat er nog op het spel? Even uw geheugen opfrissen: de heenmatch in de 1B-finale vond bijna 5 maanden geleden plaats op het Kiel. Thuisploeg Beerschot won met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van Tissoudali.

Daarna legde het coronavirus de sportwereld lam en lange tijd was het onduidelijk of de terugwedstrijd wel ooit gespeeld zou worden.

Maar vanavond is het dus eindelijk zover, want Beerschot verdedigt straks zijn 1-0-bonus op het veld van OHL. Dat gebeurt weliswaar in andere omstandigheden dan in maart. Er zullen geen fans zijn en ook de inzet is niet meer dezelfde.

Beide teams zijn sinds vrijdag immers al zeker van hun stek in 1A. Op dat vlak staat er dus niets meer op het spel. Wel nog belangrijk: de winnaar van vanavond mag zich de kampioen van de Proximus League noemen. De match is dus toch niet helemaal zonder belang.

15:24 vooraf, 15 uur 24. Eindelijk! Liters inkt zijn er de voorbije maanden gevloeid over OHL-Beerschot, maar vanavond wordt de terugmatch in de 1B-finale dan toch nog gespeeld. We volgen het duel hier straks op de voet vanaf 19u. . Eindelijk! Liters inkt zijn er de voorbije maanden gevloeid over OHL-Beerschot, maar vanavond wordt de terugmatch in de 1B-finale dan toch nog gespeeld. We volgen het duel hier straks op de voet vanaf 19u.