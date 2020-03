Volg vanmiddag de promotiematch Beerschot - OH Leuven live

11:30 vooraf, 11 uur 30. Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL). Ik heb een lichte voorkeur voor Beerschot, de club waar ik mijn jeugd doorgebracht heb en ook het langst gespeeld heb. Mo Messoudi (ex-Beerschot en -OHL)

11:12 vooraf, 11 uur 12. Live op Sporza. Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen. Live op Sporza Volg de promotiematch vanmiddag live op deze pagina. Ook in Sporza op Radio 1 houden we u op de hoogte vanuit het Olympisch Stadion in Antwerpen.

11:10 vooraf, 11 uur 10. Joren Dom (Beerschot) en Derrick Tshimanga (OH Leuven).

11:08 vooraf, 11 uur 08. Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie. Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1). . Allebei 2x gewonnen en 2x verloren in reguliere competitie Wie het haalt, is moeilijk te voorspellen. Oud-Heverlee Leuven won de twee duels in de heenronde (3-0 en 1-2), Beerschot beide wedstrijden in de terugronde (0-3 en 2-1).

11:07 vooraf, 11 uur 07. Heenmatch om promotie. Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode en 5e in de algemene eindstand in 1B, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won en derde werd in de eindstand, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef. Heenmatch om promotie Beerschot en OH Leuven spelen om 16u hun heenwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League. Beerschot, winnaar van de 2e periode en 5e in de algemene eindstand in 1B, opent in het eigen Olympisch Stadion. OH Leuven, dat de eerste periode won en derde werd in de eindstand, speelt volgende week zaterdag om 20.30u de terugmatch aan Den Dreef.

